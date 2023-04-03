David Cohen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Cohen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Cohen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
David Cohen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
David Cohen 12 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da David Brazão Cohen şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
David Cohen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.David Cohen, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CF Estrela Amadora U23 futbol takımında oynamaktadır. CF Estrela Amadora U23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. David Cohen'nin CF Estrela Amadora U23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
David Cohen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
David Cohen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Estr. Amadora B
1 Temmuz 2022 yılında CF Estrela U23
David Cohen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
David Cohen şuan CF Estrela Amadora U23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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