David Condric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Condric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Condric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Condric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Condric 21 Ekim 2003 tarihinde Slavonski Brod şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da David Čondrić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Condric Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.David Condric, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Lokomotiva Zagreb futbol takımında oynamaktadır. NK Lokomotiva Zagreb takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. David Condric'nin NK Lokomotiva Zagreb ile sözleşmesi 17 Ocak 2023 tarihinde bitmektedir.

David Condric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Condric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Condric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Condric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ağu 2017 yılında Cibalia Jgd

27 Temmuz 2018 yılında Marsonia U19

16 Ağu 2019 yılında NK Zagreb U17

12 Ağu 2020 yılında Lokomotiva U19

1 Temmuz 2022 yılında NK Lokomotiva

10 Ağu 2022 yılında NK Jarun

16 Ocak 2023 yılında NK Lokomotiva

David Condric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Condric şuan NK Lokomotiva Zagreb takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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