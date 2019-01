David Copperfield Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

DAVİD COPPERFİELD KİMDİR?

Doğum tarihi : 16.Eylül.1956

David Copperfield kaç yaşında : 63

Kilo & Boy :

Burcu : Başak

Meslek : Illüzyonist

David Copperfield doğum yeri : New Jersey, Amerika

DAVİD COPPERFİELD BİYOGRAFİSİ

David Copperfield, 1956 doğumlu Amerikalı illüzyonist. Asıl adı David Seth Konkin’dir. Gösterileri sırasında anlattığı hikayelerle gösterilerini çok iyi kombine etmesiyle bilinir.

David Copperfield 16 Eylül1956’da New Jersey, Amerika’da Yahudi ve Ukraynalı göçmen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Henüz 12 yaşındayken sihirbazlığa ilgi duymaya başladı ve 12 yaşında, Amerikan Sihirbazları Derneği’ne kabul edilen en genç sihirbaz olma ünavına kavuştu. 16 yaşında New York Üniversitesi’nde sihirbazlık üzerine dersler vermeye başladı.

Sihirbaz, 18 yaşında Fordham Üniversitesi’nde yüksek öğrenimine başladı ve aynı yıl Chicago müzikali "The Magic Man"de rol almaya başladı. Burada yeni sahne ismini benimsedi; "David Copperfield". Bu müzikal, Chicago sahnelerinde en uzun süre sahnelenen gösteri oldu. Copperfield’ın bu müzikaldeki başarısı, CBSkanalı yetkililerinin dikkatini çekti ve sihirbazla "The Magic of David Copperfield" isimli gösteri için bir sözleşme imzaladılar. Bu gösteri, 40 ülkede yayınlandı.

Illüzyonist, 1980 yapımı korku filmi "Terror Train"de sihirbaz Ken rolünü üstlendi. 1994 tarihli "Prêt-à-Porter" adlı filmde de rol aldı. 1982 yılında Copperfield, "Project Magic" adlı bir rehabilitasyon programı başlattı. Bu programda engelli insanların eski kabiliyetlerine tekrar kavuşmalarına yardımcı olunuyordu. Ayrıca bu program dünya çapında 1000 civarında hastanede uygulamaya sokuldu.

Copperfield’ın hayallerinden bir tanesi "Magic Underground" isimli, sihir temalı iki restoran açmaktı. Bu restoranların bir tanesi New York’ta, bir diğeri de Walt Disney World’de yer alacaktı. Yüksek teknoloji donanımlı bu restoranlarda masalar havada uçabilecek, garsonlar sihir gösterileri yapabilecekti. Ancak bu proje hem New York hem de Walt Disney World bacağında gerçekleştirilemedi.

Copperfield’ın bir diğer projesi, gelecek nesiller için sihir sanatının geçmişini irdeleyen her türlü antika kitap ve yayını toplayarak güvenli bir şekilde saklayabilmekti. Illüzyonistin "International Museum and Library of the Conjuring Arts" adıyla bilinen bu alandaki geniş kolleksiyonu şu anda Las Vegas, Nevada’da bulunuyor.

Forbes Dergisi’nin araştırmasına göre, David Copperfield 2003 yılında 57 milyon dolar yıllık kazancı ile dünyada en çok kazanan 10. ünlü oldu. 2004 ve 2005yıllarında da 57 milyon dolar gelir elde ettiği biliniyor. Sihirbaz, tüm dünyada yılda 500 gösteri sergiliyor.

David Copperfield, topmodel Claudia Shiffer ile 6 yıllık beraberliğinin ardından nişanlandı ancak ikili 1999 yılında yollarını ayırmaya karar verdi. Bu beraberlik sırasında, Snmesi için para aldığına dair birçok söylenti çıktı, Alman Bild gazetesi ikilinin arasındaki anlaşmayı yayınladı. Schiffer’ın sonraki erkek arkadaşı Tim Jeffries’in babasının açıklamaları ise dedikoduları tekrar su yüzüne çıkardı; Copperfield ve Schiffer çiftinin hiç beraber olmadıklarını, magazin gündemi yaratmak için sadece yanyana dolaştıklarını ileri sürdü. İkili bu iddiayı yalanladı.

2006 yılı Şubat ayında, Copperfield’ın babası Hy, San Diego’da yaşamını yitirdi. Turlarının çoğunda oğlunun yanında olan babası için Copperfield bir web sitesi oluşturdu. 2006 yılı Nisan ayında ise Copperfield ve iki asistanı, Florida’da silahlı saldırıya uğradı. Asistanları soygunculara cep telefonlarını, pasaportlarını ve tüm paralarını verdi, Copperfield ise hiçbirşeyini kaptırmadan soygundan kurtuldu. Hırsızlar kısa bir süre sonra yakalanarak hapse atıldı.

David Copperfield, Bahamalar’da bulunan 4 adacıkta "Gençliğin İksiri"ni bulduğunu, bu adalardaki suların ölü yaprakları ve ölü böcekleri hayata geri döndürdüğünü ileri sürdü. Ayrıca bu olayın insanlar üzerindeki etkisini araştırmaları için de birkaç biyoloğu bu adalara gönderidğini söyledi.

Copperfield, 21 kez Emmy Ödülü kazandı. Aynı zamanda bir solo gösteride en çok bilet satan showman olma ünvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. Aynı zamanda Broadway’de bir hafta içinde satılan maksimum bilet sayısı ile de rekoru elinde bulunduruyor. Yine Guinness Rekorlar Kitabı’nda dünya tarihinde en çok ödül kazanan sihirbaz olarak yer alıyor. Hollywood Ünlüler Kaldırımı’nda da bir yıldızı olan ilk sihirbaz.

Illüzyonist Copperfield, 1.83 metre boyunda. En sevdiği renk siyah. Favori filmleri 1941 tarihli "Citizen Kane" ve 1939 tarihli "Oz Büyücüsü". Şu anda gösterilerine Nevada’da devam ediyor. Copperfield’ın iki de kitabı bulunuyor: "Tales of Impossible" ve "Beyond Imagination".