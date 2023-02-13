David Costas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Costas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Costas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Costas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Costas 26 Mart 1995 tarihinde Vigo şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı David Costas Cordal şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Costas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Intermedia Sport Player yapmaktadır. David Costas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Oviedo futbol takımında oynamaktadır. Real Oviedo takımına 12 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. David Costas'nin Real Oviedo ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

David Costas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/davidcostascordal/

David Costas Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

David Costas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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David Costas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Costas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Celta Vigo

31 Ağu 2015 yılında Mallorca

30 Haziran 2016 yılında Celta Vigo

14 Ocak 2017 yılında Real Oviedo

30 Haziran 2017 yılında Celta Vigo

31 Ağu 2017 yılında Barcelona B

30 Haziran 2018 yılında Celta Vigo

25 Ocak 2020 yılında UD Almería

17 Ağu 2020 yılında Celta Vigo

12 Temmuz 2021 yılında Real Oviedo

David Costas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Costas şuan Real Oviedo takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

David Costas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya U19 takımında 5 numaralı formasıyla 5 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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