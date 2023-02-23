David Croitoru kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Croitoru Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Croitoru adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Croitoru Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Croitoru 9 Ağustos 2003 tarihinde Bacău şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da David Marian Croitoru şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Croitoru Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.David Croitoru, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACSC FC Arges futbol takımında oynamaktadır. ACSC FC Arges takımına 21 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. David Croitoru'nin ACSC FC Arges ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

David Croitoru Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Croitoru isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Croitoru Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Croitoru futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ocak 2020 yılında FC Botosani

1 Temmuz 2022 yılında FC U Craiova

12 Ekim 2022 yılında Kulüpsüz

21 Ocak 2023 yılında FC Arges

David Croitoru Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Croitoru şuan ACSC FC Arges takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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