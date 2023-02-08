David Da Hora kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Da Hora Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Da Hora adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Da Hora Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Da Hora 9 Ocak 2000 tarihinde Salvador şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı David da Hora da Conceição şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Da Hora Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Link yapmaktadır. David Da Hora, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Juventude futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Juventude takımına 14 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. David Da Hora'nin Esporte Clube Juventude ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

David Da Hora Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/david_da_hora00/

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David Da Hora Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

David Da Hora isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

David Da Hora Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Da Hora futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında EC Vitória

6 Şubat 2022 yılında Metalist

3 Haziran 2022 yılında Fortaleza

14 Ocak 2023 yılında Juventude

31 Aralık 2023 yılında Fortaleza

David Da Hora Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Da Hora şuan Esporte Clube Juventude takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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