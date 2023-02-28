David Davidyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Davidyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Davidyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Davidyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Davidyan 14 Aralık 1997 tarihinde Nizhniy Novgorod şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Ermenistan,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Давидян Давид Рудикович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Davidyan Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HG Partners Management yapmaktadır. David Davidyan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Pyunik Erivan futbol takımında oynamaktadır. FC Pyunik Erivan takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. David Davidyan'nin FC Pyunik Erivan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

David Davidyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Davidyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Davidyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Davidyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Nosta

1 Temmuz 2017 yılında Ararat Moskau

17 Temmuz 2018 yılında Ararat-Armenia

18 Temmuz 2019 yılında Ararat Yerevan

13 Ağustos 2020 yılında Alashkert

8 Ağustos 2021 yılında Khimki

1 Temmuz 2022 yılında Pyunik Erivan

30 Haziran 2023 yılında Khimki

David Davidyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Davidyan şuan FC Pyunik Erivan takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

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