David Dinca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Dinca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Dinca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Dinca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Dinca 24 Nisan 2004 tarihinde Drobeta-Turnu Severin şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da David Denis Mario Dincă şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Dinca Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSA Steaua futbol takımında oynamaktadır. CSA Steaua takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. David Dinca'nin CSA Steaua ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

David Dinca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Dinca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Dinca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Dinca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında CSA Steaua

30 Haziran 2023 yılında CSA Steaua

David Dinca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Dinca şuan CSA Steaua takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

David Dinca Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U18 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U16 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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