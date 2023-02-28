David Dioses kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Dioses Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Dioses adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Dioses Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Dioses 20 Şubat 1996 tarihinde Callao şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da David Josué Dioses Agurto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Dioses Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini REDDE yapmaktadır. David Dioses, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Garcilaso futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Garcilaso takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. David Dioses'nin Deportivo Garcilaso ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Dioses Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/davidioses22/

http://www.facebook.com/davidjosue.diosesagurto

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David Dioses Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Dioses isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

David Dioses Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Dioses futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Unión Comercio

20 Ocak 2020 yılında Dep. Municipal

1 Ocak 2021 yılında CA Mannucci

9 Temmuz 2022 yılında Ayacucho FC

31 Aralık 2022 yılında CA Mannucci

1 Ocak 2023 yılında Dep. Garcilaso

David Dioses Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Dioses şuan Deportivo Garcilaso takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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