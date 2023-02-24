David Dombo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Dombo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Dombo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Dombo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Dombo 26 Şubat 1993 tarihinde Pápa şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Dombo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BePro Career Agency yapmaktadır. David Dombo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vasas FC futbol takımında oynamaktadır. Vasas FC takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. David Dombo'nin Vasas FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

David Dombo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Dombo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Dombo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Dombo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Haladás U17

1 Temmuz 2009 yılında Haladás U19

1 Temmuz 2010 yılında Haladás II

31 Ağustos 2012 yılında Vác

9 Nisan 2013 yılında Haladás II

1 Temmuz 2013 yılında Haladás

9 Temmuz 2014 yılında SV Lafnitz

23 Şubat 2015 yılında Haladás

24 Şubat 2015 yılında Mezőkövesd

23 Ocak 2020 yılında Kisvárda

4 Temmuz 2022 yılında Vasas FC

David Dombo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Dombo şuan Vasas FC takımında oynamakta ve 95 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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