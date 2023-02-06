David Duarte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Duarte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Duarte adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Duarte Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Duarte 24 Ocak 1995 tarihinde Rio Grande şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı David de Duarte Macedo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Duarte Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Brazil Soccer yapmaktadır. David Duarte, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Bahia futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Bahia takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. David Duarte'nin Esporte Clube Bahia ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

David Duarte Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dduarte_03/

David Duarte Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

David Duarte isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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David Duarte Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Duarte futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ocak 2016 yılında Goiás EC

1 Ocak 2022 yılında Fluminense

1 Ocak 2023 yılında EC Bahia

31 Aralık 2023 yılında Fluminense

David Duarte Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Duarte şuan Esporte Clube Bahia takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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