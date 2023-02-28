David Duris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Duris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Duris adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Duris Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Duris 22 Mart 1999 tarihinde Žilina şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Dávid Ďuriš şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Duris Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FairSport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MSK Zilina futbol takımında oynamaktadır. MSK Zilina takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. David Duris'nin MSK Zilina ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

David Duris Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/davidduris/

David Duris Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Duris isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 525 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 525 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Duris Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Duris futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında MSK Zilina B

1 Temmuz 2019 yılında MSK Zilina

David Duris Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Duris şuan MSK Zilina takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

David Duris Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovakya takımında 6 numaralı formasıyla 22 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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