David Edvardsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Edvardsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Edvardsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Edvardsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Edvardsson 5 Mart 2002 tarihinde Grebbestad şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı David Mikael Edvardsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Edvardsson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FPA yapmaktadır. David Edvardsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Landskrona BoIS futbol takımında oynamaktadır. Landskrona BoIS takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. David Edvardsson'nin Landskrona BoIS ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

David Edvardsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

David Edvardsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Edvardsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Edvardsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Grebbestads IF

1 Ağu 2018 yılında Malmö FF U17

2 Ağu 2018 yılında Grebbestads IF

30 Kasım 2018 yılında Malmö FF U17

1 Ocak 2019 yılında Malmö U19

1 Ocak 2021 yılında Malmö FF

1 Temmuz 2021 yılında Jammerbugt FC

31 Aralık 2021 yılında Malmö FF

2 Ağu 2022 yılında Värnamo

30 Kasım 2022 yılında Malmö FF

8 Ocak 2023 yılında Landskrona

30 Kasım 2023 yılında Malmö FF

David Edvardsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Edvardsson şuan Landskrona BoIS takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

David Edvardsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Grebbestads IF (-2016), Malmö FF (2018-2021)

İsveç U21 takımında 6 numaralı formasıyla 12 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U17 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U16 takımında 13 numaralı formasıyla 18 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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