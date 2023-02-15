David Engelbrektsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Engelbrektsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Engelbrektsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Engelbrektsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Engelbrektsson 20 Mayıs 2001 tarihinde Skövde şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Engelbrektsson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.David Engelbrektsson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Skövde AIK futbol takımında oynamaktadır. Skövde AIK takımına 19 Mart 2019 tarihinde katılmıştır. David Engelbrektsson'nin Skövde AIK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

David Engelbrektsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

David Engelbrektsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Engelbrektsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Engelbrektsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Mart 2019 yılında Skövde AIK

2 Mart 2020 yılında IFK Tidaholm

30 Kasım 2020 yılında Skövde AIK

David Engelbrektsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Engelbrektsson şuan Skövde AIK takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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