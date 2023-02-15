David Engstrom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Engstrom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Engstrom adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Engstrom Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Engstrom 7 Ağu 1990 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Carl David Engström şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Engstrom Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VSG Agency yapmaktadır. David Engstrom, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Västerås SK futbol takımında oynamaktadır. Västerås SK takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. David Engstrom'nin Västerås SK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

David Engstrom Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

David Engstrom isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Engstrom Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Engstrom futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Västerås U19

1 Ocak 2009 yılında Västerås SK

1 Ocak 2010 yılında Västerås IK

1 Şubat 2012 yılında Bilinmiyor

3 Şubat 2014 yılında Värnamo

1 Ocak 2017 yılında Häcken

1 Ocak 2018 yılında Örgryte

1 Ocak 2020 yılında Västerås SK

David Engstrom Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Engstrom şuan Västerås SK takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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