David Ferreiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Ferreiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Ferreiro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Ferreiro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Ferreiro 1 Nisan 1988 tarihinde Ourense şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı David Ferreiro Quiroga şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Ferreiro Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. David Ferreiro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Cartagena futbol takımında oynamaktadır. FC Cartagena takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. David Ferreiro'nin FC Cartagena ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

David Ferreiro Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

David Ferreiro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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David Ferreiro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Ferreiro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında CD Ourense B

1 Temmuz 2007 yılında Ourense

1 Temmuz 2008 yılında Atl. Ciudad

1 Temmuz 2009 yılında Zamora CF

1 Temmuz 2011 yılında Granada

1 Ağu 2011 yılında Cádiz CF

1 Haziran 2012 yılında Granada

30 Temmuz 2012 yılında Racing

30 Haziran 2013 yılında Granada

13 Temmuz 2013 yılında Hércules CF

30 Haziran 2014 yılında Granada

10 Temmuz 2014 yılında CD Lugo

1 Temmuz 2016 yılında SD Huesca

4 Temmuz 2022 yılında FC Cartagena

David Ferreiro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Ferreiro şuan FC Cartagena takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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