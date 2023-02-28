David Fleitas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Fleitas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Fleitas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Fleitas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Fleitas 8 Mart 1997 tarihinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da David Manuel Fleitas Montiel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Fleitas Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Nacional Asunción futbol takımında oynamaktadır. Club Nacional Asunción takımına - tarihinde katılmıştır. David Fleitas'nin Club Nacional Asunción ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Fleitas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Fleitas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Fleitas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Fleitas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Fleitas şuan Club Nacional Asunción takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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