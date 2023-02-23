David Flonta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Flonta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Flonta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Flonta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Flonta {dogum-tarihi} tarihinde Timișoara şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da David Ștefan Gabriel Flonta şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Flonta Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ripensia Timisoara U19 U19 futbol takımında oynamaktadır. Ripensia Timisoara U19 U19 takımına - tarihinde katılmıştır. David Flonta'nin Ripensia Timisoara U19 U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Flonta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Flonta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Flonta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Flonta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Flonta şuan Ripensia Timisoara U19 U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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