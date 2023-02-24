David Forgacs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Forgacs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

David Forgacs kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? David Forgacs ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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David Forgacs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Forgacs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

David Forgacs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Forgacs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Forgacs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Forgacs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Forgacs 29 Eylül 1995 tarihinde Szeged şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Forgács Dávid Péter şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Forgacs Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.David Forgacs, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BFC Siófok futbol takımında oynamaktadır. BFC Siófok takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. David Forgacs'nin BFC Siófok ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Forgacs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Forgacs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

David Forgacs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Forgacs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ekim 2011 yılında Atalanta U17

1 Temmuz 2013 yılında Atalanta U19

24 Temmuz 2015 yılında AC Pisa

30 Haziran 2016 yılında Atalanta

16 Temmuz 2016 yılında Ancona

13 Temmuz 2017 yılında Diósgyőr

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

21 Ocak 2020 yılında Nyíregyháza

1 Mayıs 2020 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2020 yılında Paksi FC

24 Temmuz 2020 yılında Szentlőrinc SE

30 Haziran 2021 yılında Paksi FC

21 Temmuz 2021 yılında ETO FC Győr

1 Eylül 2022 yılında BFC Siófok

David Forgacs kimdir

David Forgacs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Forgacs şuan BFC Siófok takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

David Forgacs Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Macaristan U20 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Macaristan U19 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

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David Forgacs nereli

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