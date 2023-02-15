David Frisk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Frisk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Frisk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Frisk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Frisk 14 Ağu 2002 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Frisk Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.David Frisk, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Skövde AIK futbol takımında oynamaktadır. Skövde AIK takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. David Frisk'nin Skövde AIK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

David Frisk Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

David Frisk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Frisk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Frisk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Skövde AIK

David Frisk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Frisk şuan Skövde AIK takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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