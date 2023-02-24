David Gajic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Gajic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Gajic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Gajic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Gajic 10 Kasım 2002 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Gajić David şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Gajic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zeljeznicar Banja Luka futbol takımında oynamaktadır. FK Zeljeznicar Banja Luka takımına - tarihinde katılmıştır. David Gajic'nin FK Zeljeznicar Banja Luka ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Gajic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Gajic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Gajic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Gajic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Gajic şuan FK Zeljeznicar Banja Luka takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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