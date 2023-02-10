David Gallardo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Gallardo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Gallardo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Gallardo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Gallardo 28 Şubat 1997 tarihinde Cañada de Gómez (SFE) şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Gallardo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.David Gallardo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Sarmiento (Junin) futbol takımında oynamaktadır. CA Sarmiento (Junin) takımına 10 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. David Gallardo'nin CA Sarmiento (Junin) ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

David Gallardo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

David Gallardo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Gallardo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Gallardo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Villa Dálmine

30 Haziran 2020 yılında Sportivo Las Parejas

21 Temmuz 2020 yılında Tigre

10 Mart 2021 yılında Sportivo Las Parejas

11 Mart 2021 yılında Ferro

31 Aralık 2021 yılında Sportivo Las Parejas

10 Ocak 2022 yılında Sarmiento Junin

David Gallardo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Gallardo şuan CA Sarmiento (Junin) takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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