David Gambrah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Gambrah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Gambrah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
David Gambrah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
David Gambrah 16 Ekim 2004 tarihinde doğmuştur. Kanada uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
David Gambrah Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Group Unik yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CD Nacional U19 futbol takımında oynamaktadır. CD Nacional U19 takımına - tarihinde katılmıştır. David Gambrah'nin CD Nacional U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
David Gambrah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
David Gambrah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
David Gambrah şuan CD Nacional U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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