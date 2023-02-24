David Ganchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Ganchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Ganchev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Ganchev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Ganchev 1 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Давид Любомир Ганчев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Ganchev Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.David Ganchev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vitosha Bistritsa futbol takımında oynamaktadır. Vitosha Bistritsa takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. David Ganchev'nin Vitosha Bistritsa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Ganchev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Ganchev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Ganchev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Ganchev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Vitosha

David Ganchev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Ganchev şuan Vitosha Bistritsa takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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