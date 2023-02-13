David Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Garcia 14 Şubat 1994 tarihinde Ibero şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı David García Zubiria şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Garcia Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. David Garcia, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Osasuna futbol takımında oynamaktadır. Osasuna takımına 1 Ocak 2015 tarihinde katılmıştır. David Garcia'nin Osasuna ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

David Garcia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/David.Garcia.Z/

David Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

David Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 20.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 20.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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David Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Osasuna Juv A

1 Temmuz 2013 yılında CA Osasuna Prom

1 Ocak 2015 yılında Osasuna

17 Ocak 2018 yılında CyD Leonesa

30 Haziran 2018 yılında Osasuna

David Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Garcia şuan Osasuna takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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