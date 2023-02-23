David Garnita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Garnita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Garnita adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Garnita Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Garnita 25 Ağustos 2002 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da David Constantin Gârniță şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Garnita Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACS FC Brasov Steagu Renaste futbol takımında oynamaktadır. ACS FC Brasov Steagu Renaste takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. David Garnita'nin ACS FC Brasov Steagu Renaste ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Garnita Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Garnita isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Garnita Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Garnita futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Corona Brasov

1 Ağustos 2020 yılında Gloria Albesti

30 Haziran 2021 yılında Corona Brasov

1 Temmuz 2022 yılında OC Rasnov

30 Haziran 2023 yılında FC Brasov-SR

David Garnita Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Garnita şuan ACS FC Brasov Steagu Renaste takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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