David Ghiasyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Ghiasyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Ghiasyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
David Ghiasyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
David Ghiasyan 21 Nisan 2006 tarihinde doğmuştur. Ermenistan,İran uyrukludur.Gerçek adı da Դավիթ Ղիասյան şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
David Ghiasyan Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Urartu Erewan II futbol takımında oynamaktadır. FC Urartu Erewan II takımına - tarihinde katılmıştır. David Ghiasyan'nin FC Urartu Erewan II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
David Ghiasyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
David Ghiasyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
David Ghiasyan şuan FC Urartu Erewan II takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.
David Ghiasyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Ermenistan U17 takımında 10 numaralı formasıyla 18 Ağustos 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.
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