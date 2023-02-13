David Gil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Gil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Gil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Gil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Gil 11 Ocak 1994 tarihinde Getafe şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı David Gil Mohedano şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Gil Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gesport Espizua SL yapmaktadır. David Gil, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cádiz CF futbol takımında oynamaktadır. Cádiz CF takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. David Gil'nin Cádiz CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

David Gil Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

David Gil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Gil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Gil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Atl. Madrid U19

1 Temmuz 2012 yılında Atl. Madrid C

1 Temmuz 2013 yılında Atl. Madrid B

7 Temmuz 2015 yılında Getafe CF B

1 Temmuz 2017 yılında Cádiz CF B

1 Temmuz 2018 yılında Cádiz CF

David Gil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Gil şuan Cádiz CF takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

David Gil Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya U17 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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