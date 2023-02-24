David Gjinollari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Gjinollari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Gjinollari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Gjinollari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Gjinollari 17 Nisan 1999 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Gjinollari Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eric Taeb yapmaktadır. David Gjinollari, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Teuta futbol takımında oynamaktadır. KF Teuta takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. David Gjinollari'nin KF Teuta ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Gjinollari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Gjinollari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Gjinollari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Gjinollari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ekim 2015 yılında KF Tirana U19

28 Temmuz 2017 yılında Hr. Kralove B

1 Eylül 2019 yılında KF Vora

4 Eylül 2021 yılında KS Burreli

1 Temmuz 2022 yılında KF Teuta

David Gjinollari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Gjinollari şuan KF Teuta takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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