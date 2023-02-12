David Gold kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Gold Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Gold adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Gold Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Gold 1 Ocak 1993 tarihinde Edinburgh şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Gold Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.David Gold, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arbroath FC futbol takımında oynamaktadır. Arbroath FC takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. David Gold'nin Arbroath FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

David Gold Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

David Gold isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Gold Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Gold futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Hibernian FC U20

1 Temmuz 2013 yılında Hibernian FC

15 Eylül 2013 yılında Queen's Park

15 Aralık 2013 yılında Hibernian FC

9 Ocak 2014 yılında Cowdenbeath FC

25 Mayıs 2014 yılında Hibernian FC

6 Temmuz 2014 yılında Berwick Rangers FC

1 Temmuz 2015 yılında Arbroath

David Gold Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Gold şuan Arbroath FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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