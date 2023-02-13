David Goldar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Goldar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Goldar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Goldar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Goldar 15 Eylül 1994 tarihinde Portas şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı David Goldar Gómez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Goldar Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Intermedia Sport Player yapmaktadır. David Goldar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Burgos CF futbol takımında oynamaktadır. Burgos CF takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. David Goldar'nin Burgos CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

David Goldar Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

David Goldar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Goldar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Goldar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Celta Vigo B

14 Eylül 2016 yılında Ponferradina

1 Temmuz 2017 yılında Pontevedra

10 Temmuz 2018 yılında Cornellà

2 Temmuz 2019 yılında Gimnàstic

2 Eylül 2020 yılında UD Ibiza

26 Ocak 2023 yılında Burgos CF

David Goldar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Goldar şuan Burgos CF takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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