David Gomis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Gomis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

David Gomis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? David Gomis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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David Gomis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Gomis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

David Gomis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Gomis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Gomis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Gomis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Gomis 21 Aralık 1992 tarihinde Toulon şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Gine-Bissau,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da David Cafimipon Gomis şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Gomis Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.David Gomis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sabail futbol takımında oynamaktadır. FK Sabail takımına 14 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. David Gomis'nin FK Sabail ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

David Gomis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Gomis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

David Gomis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Gomis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Fréjus-St-Raph.

1 Temmuz 2013 yılında Toulon Le Las

1 Temmuz 2014 yılında Sp. Toulon Var

1 Temmuz 2017 yılında Ajaccio

1 Temmuz 2019 yılında Clermont Foot

16 Temmuz 2021 yılında Pau FC

14 Ocak 2023 yılında FK Sabail

David Gomis kimdir

David Gomis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Gomis şuan FK Sabail takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

David Gomis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gine-Bissau takımında 14 numaralı formasıyla 7 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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David Gomis nereli

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