David Gorgenyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Gorgenyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Gorgenyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Gorgenyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Gorgenyi 16 Ağustos 1990 tarihinde Mór şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Gorgenyi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CMGroup yapmaktadır. David Gorgenyi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ajka futbol takımında oynamaktadır. FC Ajka takımına 18 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. David Gorgenyi'nin FC Ajka ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

David Gorgenyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Gorgenyi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Gorgenyi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Gorgenyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Vasas U17

1 Temmuz 2007 yılında Vasas U19

1 Temmuz 2009 yılında Vasas II

1 Şubat 2012 yılında Vasas SC

31 Ağustos 2015 yılında Vác

18 Temmuz 2019 yılında FC Ajka

David Gorgenyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Gorgenyi şuan FC Ajka takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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