David Gugganig kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Gugganig Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Gugganig adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Gugganig Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Gugganig 10 Şubat 1997 tarihinde Spittal an der Drau şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Gugganig Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROGON yapmaktadır. David Gugganig, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wolfsberger AC futbol takımında oynamaktadır. Wolfsberger AC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. David Gugganig'nin Wolfsberger AC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

David Gugganig Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Gugganig isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Gugganig Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Gugganig futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında AKA Kärnten U15

1 Temmuz 2012 yılında AKA Kärnten U16

1 Temmuz 2013 yılında AKA Kärnten U18

1 Temmuz 2014 yılında AKA Salzb. U18

7 Ocak 2015 yılında FC Liefering

22 Ocak 2017 yılında WSG Wattens

30 Haziran 2017 yılında FC Liefering

1 Temmuz 2017 yılında WSG Wattens

1 Temmuz 2021 yılında Wolfsberger AC

David Gugganig Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Gugganig şuan Wolfsberger AC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

David Gugganig Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SC Mühldorf (07/2002-)

Avusturya U17 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

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