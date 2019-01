David Hasselhoff Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

DAVİD HASSELHOFF KİMDİR?

Doğum tarihi : 17.Temmuz.1952

David Hasselhoff kaç yaşında : 67

Kilo & Boy :

Burcu : Yengeç

Meslek : Sinema Oyuncusu

David Hasselhoff doğum yeri : Baltimore, Maryland, ABD

DAVİD HASSELHOFF BİYOGRAFİSİ

Kara Şimşek dizisindeki Michael Knight rolü ile tanındı.

David Hasselhoff, 17 Temmuz 1952 tarihinde Baltimore, Maryland, ABD’de beşkardeşin ikincisi olarak doğmuştur. Babası Joe Hasselhoff, annesi Dolores Hasselhoff idi. Daine Hasselhoff (d.1950), Joyce Hasselhoff (d.1954), Jean Hasselhoff (d.1956) ve Lisa Hasselhoff (d.1968) adlarında kız kardeşleri vardır. Tam adı David Michael Hasselhoff’dır. Atlanta, Georgia Marist Lisesinde okudu. Lyons İlçe Lisesi'nden mezun oldu. Oakland Üniversitesi'nde okudu, Kaliforniya Sanat Enstitüsünde tiyatro bölümünden mezun oldu.

1982 yıet edebilen ve yapay zekaya sahip otomobil Kitt ile sahibi Michael Knight'ın maceralarının konu alındığı “Kara Şimşek - Knight Rider” adlı dizide oynayarak tanındı.

1989 - 2000 yılları arasında “Sahil Güvenlik (Baywatch)” dizisinde Mitch Buchannon karakterini canlandırırken; Pamela Anderson ile beraber oynadı.

David Hasselhoff, 1980’lerin sonlarına doğru şarkıcılığa başladı. 1989 yılında Alman pop listelerinde bir numaraya yükseldi.

David Hasselhoff, 26 Haziran 2002 tarihinde alkol bağımlılığı problemi nedeniyle ünlü bir tedavi merkezinde rehabilitasyon gördü.

2006 - 2009 yılları arasında ABD’de yapılan “America's Got Talent” (Amerika Yeteneğini Arıyor) yarışmasında jüri üyeliği yaptı.

2011 yılında İngiltere’de “Britain's Got Talent” yarışmasında jüri üyeliği yaptı.

Evlilikleri :

1.eşi: 24 Mart 1984 tarihinde oyuncu Catherine Hickland ile evlendi. 1 Mart 1989 tarihinde boşandı. 2.eşi: 8 Aralık 1989 tarihinde oyuncu Pamela Bach ile evlendi. 27 Temmuz 2006 tarihinde boşandı. Hayley Hasselhoff (d.1992) ve Taylor Ann Hasselhoff (d.1990) adlarında iki kızı vardır. 3.eşi: 2011 yılından beri kendisinden 27 yaş küçük nişanlısı model Hayley Roberts'la birliktedir. 1 Ağustos 2018 tarihinde Hayley Roberts ile İtalya'da düzenlenen bir törenle evlendi.

Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

2017 - Sahil Güvenlik / Baywatch (The Mentor) (Sinema Filmi)

2016 - Sharknado 4: The 4th Awakens (Gilbert Shepard) (TV Filmi)

2015 - Sharknado 3: Oh Hell No! (Gilbert Sheperd) (Sinema Filmi)

2014 - Stretch (David Hasselhoff) (Sinema Filmi)

2012 - The Christmas Consultant (Owen) (TV Filmi)

2012 - Pirana 3DD (Kendisi) (Sinema Filmi)

2011 - Fuga de cerebros 2 (Sinema Filmi)

2008 - Anakonda III (Hammett) (Sinema Filmi)

2007 - Kickin It Old Skool (Kendisi) (Sinema Filmi)

2006 - Click (Bay Ammer) (Sinema Filmi)

2006 - America's Got Talent (Kendisi - jüri) (TV Dizisi)

2004 - Playboy: 50 Years of Playmates (Kendisi) (Sinema Filmi)

2003 - Wildboyz (Kendisi) (TV Dizisi)

2001 - i Love 1980's (Kendisi) (TV Dizisi)

2001 - The Kumars at No. 42 (Kendisi) (TV Dizisi)

1999 - Loose Women (Kendisi) (TV Dizisi) (2 Bölüm)

1999 - Altın Makas (Kendisi) (Sinema Filmi)

1989 - 2000 - Sahil Güvenlik (Mitch Buchannon ) (TV Dizisi) (221 Bölüm)

1988 - Evil Dead 4 (Gary) (Sinema Filmi)

1982 - 1986 - Kara Şimşek - Knight Rider (Michael Knight ) (TV Dizisi)

1978 - Starcrash (Simon) (Sinema Filmi)

1976 - Revenge of the Cheerleaders (Boner) (Sinema Filmi)