David Herold kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Herold Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Herold adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Herold Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Herold 20 Şubat 2003 tarihinde Mindelheim şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Herold Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BALLWERK Sports GmbH yapmaktadır. David Herold, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SCR Altach futbol takımında oynamaktadır. SCR Altach takımına 6 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. David Herold'nin SCR Altach ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

David Herold Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Herold isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Herold Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Herold futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında B. Münih Alt.

1 Temmuz 2018 yılında FC Bayern U16

1 Eylül 2018 yılında FC Bayern U17

1 Temmuz 2019 yılında FC Bayern U19

1 Ocak 2022 yılında FC Bayern II

6 Şubat 2023 yılında SCR Altach

30 Haziran 2023 yılında FC Bayern II

David Herold Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Herold şuan SCR Altach takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

David Herold Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

JFG Region Krumbach, FC Memmingen (-2016), FC Bayern München (2016-2021)

Almanya U19 takımında 13 numaralı formasıyla 9 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U18 takımında 3 numaralı formasıyla 4 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U17 takımında 3 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Almanya U16 takımında 16 numaralı formasıyla 9 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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