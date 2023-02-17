David Hrncar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Hrncar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Hrncar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Hrncar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Hrncar 10 Aralık 1997 tarihinde Žilina şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da David Hrnčár şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Hrncar Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HMP Sport MGMT yapmaktadır. David Hrncar, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Beveren futbol takımında oynamaktadır. SK Beveren takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. David Hrncar'nin SK Beveren ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

David Hrncar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Hrncar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Hrncar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Hrncar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Mart 2017 yılında MSK Zilina B

30 Haziran 2017 yılında Slovan B

1 Temmuz 2018 yılında Slo. Bratislava

12 Ocak 2019 yılında Pohronie

31 Aralık 2019 yılında Slo. Bratislava

1 Şubat 2020 yılında Zlate Moravce

30 Haziran 2021 yılında Slo. Bratislava

19 Ocak 2023 yılında SK Beveren

30 Haziran 2023 yılında Slo. Bratislava

David Hrncar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Hrncar şuan SK Beveren takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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