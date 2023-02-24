David Hudak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Hudak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Hudak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Hudak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Hudak 21 Mart 1993 tarihinde Bratislava şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Hudak Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.David Hudak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gyirmót FC Győr futbol takımında oynamaktadır. Gyirmót FC Győr takımına 2 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. David Hudak'nin Gyirmót FC Győr ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

David Hudak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Hudak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Hudak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Hudak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2013 yılında Dunajska Streda

1 Ocak 2014 yılında Slo. Bratislava

11 Şubat 2015 yılında Újpest FC

30 Haziran 2015 yılında Slo. Bratislava

1 Ocak 2016 yılında Skalica

30 Haziran 2016 yılında Slo. Bratislava

16 Temmuz 2016 yılında Mezőkövesd

2 Ağustos 2019 yılında Gyirmót FC

David Hudak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Hudak şuan Gyirmót FC Győr takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

David Hudak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovakya U21 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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