David Hyde Pierce Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

DAVİD HYDE PİERCE KİMDİR?

Doğum tarihi : 03.Nisan.1959

David Hyde Pierce kaç yaşında : 60

Kilo & Boy :

Burcu : Koç

Meslek : Dizi Oyuncusu, Sinema Oyuncusu

David Hyde Pierce doğum yeri : New York, Amerika

DAVİD HYDE PİERCE BİYOGRAFİSİ

David Hyde Pierce, 1959 doğumlu Amerikalı aktör. Oyuncu, tam 10 yıl boyunca yayınlanan ve Amerika’nın en çok sevilen sitcomlarından biri olan "Frasier"da, Dr. Frasier Crane’in erkek kardeşi Niles Crane rolünü başarıyla oynadı.

David Hyde Pierce, 3 Nisan 1959’da New York, Amerika’da dünyaya geldi. Annesi Laura Marie Hughes ve bir sigortacı, aynı zamanda da aktör olan babası George Hyde Pierce’ın en küçük çocuğuydu. Barbara ve Nancy adında 2 kız kardeşi, ve Thomas adında bir ağabeyi vardı. Çok küçük yaşta piyano çalmaya merak saran Pierce, kiliselerde org çalmaya başladı. Lisede ise oyunculuk yapmaya başladı ve bir sure sonra bu daldaki en başarılı öğrenci olarak yıldızı parladı. Ancak aktörün müzik aşkı oyunculuğa ağır bastı ve Yale Üniversitesi’ne kaydolan Pierce, burada klasik piyano üzerine eğitim almaya başladı. Bir sure sonra müzik tarihi derslerinden sıkıldı ve iyi bir piyanist olmak için yeterince çalışmadığını fark etti. Böylece eğitimde yön de 1981 yılında İngilizce ve tiyatro sanatları alanında, çift ana daldan diploma alarak mezun oldu.

Pierce, üniversiteden mezun olduktan sonra New York’a taşındı. Burada Bloomingdales’te kravat satmaktan güvenlik görevlisi olarak çalışmaya kadar birçok görev yaptı, tüm bunlar olurken de bir yandan tiyatroda oynuyordu.

Pierce’ın ilk televizyon deneyimi, 1990ların başında "The Powers That Be" isimli dizide gerçekleşti. Eleştirmenlerden olumlu eleştiriler almasına rağmen dizi kısa bir sure sonra yayından kaldırıldı. Bu olay Pierce’ı çok üzmüştü. Ancak Kelsey Grammar’a benzerliğinden dolayı, o sıralar yayına başlayacak olan sitcom "Frasier"da, Frasier Crane’in kardeşi Niles Crane’i canlandırması için bir teklif aldı. Amerika’da tüm zamanların en çok sevilen sitcomlarından biri olan ve tam 10 yıl boyunca yayında kalan bu dizide Kelsey Grammar’ın rol arkadaşı oldu.

Pierce, Frasier dizisindeki rolüyle tam 11 yıl boyunca arka arkaya "en iyi yardımcı oyuncu" dalında Emmy Ödülü’ne aday oldu ve 1995, 1998, 1999 ve 2004yıllarında ödülün sahibi oldu. Dizinin son birkaç yıl boyunca aktör bölüm başına 1 milyon dolar alıyordu.

Pierce dizinin yanı sıra zaman zaman sinema filmlerinde de rol aldı. Bunlardan bazıları "Sleepless in Seattle", "Little Man Tate", "Down with Love", "Bright Lights, Big City", "Crossing Delancey", "Vampire’s Kiss", "The Fisher King", "Ripple" idi.

Eylül 2006’da aktör, Los Angeles’ta "Curtains" adlı bir müzikalde sahneye çıkmaya başladı. 2007 yılında ise müzkalin Broadway’de sahnelenmesi planlanıyor.

Pierce, tıpkı Frasier’daki rol arkadaşı Kelsey Grammar gibi birçok kez seslendirme yaptı. Bu yapımlardan bazıları; "A Bug’s Life", "Hellboy", "Osmosis Jones", ve "The Simspons"ta Kelsey Grammar’ın seslendirdiği Sideshow Bob’un erkek kardeşi Cecil idi.

Pierce, şu anda Los Angeles’ta iki Terrier cinsi köpeği; Maud ve Mabel ile birlikte yaşıyor. Kardeşleriyle çok iyi anlaşan ve hayatında onları kendine hep yakın tutan oyuncu, babası ve dedesi Alzheimer hastalığına yakalandığı için hastalıkla mücadelede aktif rol oynuyor. Son rol aldığı yapım, 2006 tarihli bir televizyon dizisi; "Amazing Screw-On Head". 11 kez arka arkaya Emmy Ödülü’ne aday olmasıyla bir rekoru halen elinde bulunduruyor. Kickbox yapmayı seviyor. 1.80 metre boyunda.