David İdowu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David İdowu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David İdowu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David İdowu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David İdowu 23 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da David Akintola Idowu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David İdowu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Diamond Sports yapmaktadır. David İdowu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BFC Daugavpils futbol takımında oynamaktadır. BFC Daugavpils takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. David İdowu'nin BFC Daugavpils ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David İdowu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David İdowu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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David İdowu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David İdowu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Daugavpils

David İdowu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David İdowu şuan BFC Daugavpils takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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