David İlles kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David İlles Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David İlles adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David İlles Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David İlles 18 Şubat 1994 tarihinde Győr şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David İlles Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.David İlles, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mosonmagyaróvári TE 1904 futbol takımında oynamaktadır. Mosonmagyaróvári TE 1904 takımına 16 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. David İlles'nin Mosonmagyaróvári TE 1904 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David İlles Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David İlles isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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David İlles Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David İlles futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Győr U17

1 Temmuz 2010 yılında Győr U19

1 Temmuz 2013 yılında ETO FC Győr II

14 Ocak 2015 yılında Lombard Pápa

30 Haziran 2015 yılında ETO FC Győr II

1 Temmuz 2015 yılında ETO FC Győr

8 Şubat 2017 yılında Budafoki MTE

1 Eylül 2017 yılında FC Ajka

16 Temmuz 2020 yılında Mosonmagyaróvár

David İlles Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David İlles şuan Mosonmagyaróvári TE 1904 takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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