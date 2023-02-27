David İngvarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David İngvarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David İngvarsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David İngvarsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David İngvarsson 25 Nisan 1999 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Davíð Ingvarsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David İngvarsson Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MD Management yapmaktadır. David İngvarsson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Breidablik Kópavogur futbol takımında oynamaktadır. Breidablik Kópavogur takımına 21 Aralık 2016 tarihinde katılmıştır. David İngvarsson'nin Breidablik Kópavogur ile sözleşmesi 16 Ekim 2023 tarihinde bitmektedir.

David İngvarsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David İngvarsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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David İngvarsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David İngvarsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Aralık 2016 yılında Breidablik

11 Mayıs 2018 yılında Haukar

21 Temmuz 2018 yılında Breidablik

David İngvarsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David İngvarsson şuan Breidablik Kópavogur takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

David İngvarsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda U21 takımında 16 numaralı formasıyla 19 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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