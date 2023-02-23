David İordache kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David İordache Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David İordache adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David İordache Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David İordache 3 Kasım 2004 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David İordache Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Rapid 1923 futbol takımında oynamaktadır. FC Rapid 1923 takımına - tarihinde katılmıştır. David İordache'nin FC Rapid 1923 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David İordache Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David İordache isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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David İordache Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David İordache Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David İordache şuan FC Rapid 1923 takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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