David İsmail kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David İsmail Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David İsmail adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David İsmail Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David İsmail 26 Eylül 2002 tarihinde Bayreuth şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Almanya,Lübnan uyrukludur.Gerçek adı da داود اسماعيل şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David İsmail Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Headtrick GmbH & Co. KG yapmaktadır. David İsmail, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SpVgg Greuther Fürth II futbol takımında oynamaktadır. SpVgg Greuther Fürth II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. David İsmail'nin SpVgg Greuther Fürth II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

David İsmail Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David İsmail isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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David İsmail Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David İsmail futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Nürnberg U17

1 Temmuz 2019 yılında Nürnberg U19

1 Temmuz 2021 yılında Nürnberg II

1 Temmuz 2022 yılında Gr. Fürth II

David İsmail Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David İsmail şuan SpVgg Greuther Fürth II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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