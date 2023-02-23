David Jablonsky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Jablonsky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Jablonsky adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Jablonsky Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Jablonsky 8 Ekim 1991 tarihinde Sokolov şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da David Jablonský şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Jablonsky Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP SPORT MANAGEMENT yapmaktadır. David Jablonsky, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cracovia futbol takımında oynamaktadır. Cracovia takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. David Jablonsky'nin Cracovia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

David Jablonsky Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Jablonsky isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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David Jablonsky Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Jablonsky futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Teplice

1 Ocak 2011 yılında Caslav

30 Haziran 2011 yılında Teplice

1 Ağustos 2011 yılında Usti nad Labem

30 Haziran 2012 yılında Teplice

1 Ocak 2016 yılında Banik Sokolov

30 Haziran 2016 yılında Teplice

1 Temmuz 2016 yılında Tom Tomsk

9 Ocak 2017 yılında Levski Sofia

1 Temmuz 2019 yılında Cracovia

David Jablonsky Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Jablonsky şuan Cracovia takımında oynamakta ve 85 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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