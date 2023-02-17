David Jaunegg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Jaunegg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Jaunegg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Jaunegg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Jaunegg 28 Şubat 2003 tarihinde Hall in Tirol şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Jaunegg Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.David Jaunegg, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

WSG Tirol futbol takımında oynamaktadır. WSG Tirol takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. David Jaunegg'nin WSG Tirol ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Jaunegg Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Jaunegg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

David Jaunegg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Jaunegg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında AKA Tirol U15

1 Temmuz 2018 yılında AKA Tirol U16

1 Temmuz 2019 yılında AKA Tirol U18

1 Temmuz 2020 yılında WSG Tirol II

1 Temmuz 2021 yılında Juniors OÖ

30 Haziran 2022 yılında WSG Tirol II

1 Temmuz 2022 yılında WSG Tirol

David Jaunegg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Jaunegg şuan WSG Tirol takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

WSG Wattens (07/2008-2019), AKA Tirol

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.