David Junca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Junca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Junca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Junca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Junca 16 Kasım 1993 tarihinde Girona şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da David Juncà Reñé şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Junca Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.David Junca, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wisla Krakow futbol takımında oynamaktadır. Wisla Krakow takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. David Junca'nin Wisla Krakow ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

David Junca Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/davidjunca17/

David Junca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Junca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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David Junca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Junca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Girona FC B

1 Temmuz 2012 yılında Girona FC

28 Temmuz 2015 yılında Eibar

1 Temmuz 2018 yılında Celta Vigo

26 Temmuz 2021 yılında Girona FC

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında Wisla Krakow

David Junca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Junca şuan Wisla Krakow takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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