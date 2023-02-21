David Jurcenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Jurcenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Jurcenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Jurcenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Jurcenko 28 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti,Kazakistan uyrukludur.Gerçek adı da David Jurčenko şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Jurcenko Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP SPORT MANAGEMENT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Hradec Kralove B futbol takımında oynamaktadır. FC Hradec Kralove B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. David Jurcenko'nin FC Hradec Kralove B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Jurcenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Jurcenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Jurcenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Jurcenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Hr. Kralove U19

1 Temmuz 2022 yılında Hr. Kralove B

David Jurcenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Jurcenko şuan FC Hradec Kralove B takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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