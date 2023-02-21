David Kamenik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Kamenik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Kamenik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Kamenik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Kamenik 1 Temmuz 1992 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da David Kameník şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Kamenik Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Vyskov futbol takımında oynamaktadır. MFK Vyskov takımına 23 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. David Kamenik'nin MFK Vyskov ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Kamenik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Kamenik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Kamenik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Kamenik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ağustos 2014 yılında MFK Vyskov

31 Aralık 2014 yılında Tatran Rousinov

10 Ağustos 2018 yılında MFK Vyskov

23 Mart 2019 yılında Tatran Rousinov

23 Temmuz 2020 yılında MFK Vyskov

David Kamenik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Kamenik şuan MFK Vyskov takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

MFK Vyškov (2001 - 2003)1.FK Drnovice (2003 - 2004)MFK Vyškov (2004 - 2006)TJ Tatran Rousínov (2006 - 2011)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.