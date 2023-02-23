David Kelemen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Kelemen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Kelemen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Kelemen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Kelemen 24 Mayıs 1992 tarihinde Békéscsaba şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Kelemen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.David Kelemen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFK Csikszereda Miercurea Ciuc futbol takımında oynamaktadır. AFK Csikszereda Miercurea Ciuc takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. David Kelemen'nin AFK Csikszereda Miercurea Ciuc ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Kelemen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Kelemen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Kelemen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Kelemen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında MTK Budapest Alt

1 Temmuz 2007 yılında MTK U17

1 Temmuz 2008 yılında MTK U19

1 Temmuz 2010 yılında MTK Budapest

1 Temmuz 2015 yılında Hapoel Tel Aviv

31 Ağustos 2015 yılında Kulüpsüz

27 Ekim 2015 yılında Paksi FC

1 Temmuz 2016 yılında Békéscsaba

30 Haziran 2017 yılında Paksi FC

26 Temmuz 2017 yılında Nyíregyháza

28 Temmuz 2018 yılında Paksi FC

28 Ağustos 2018 yılında Vasas FC

30 Haziran 2019 yılında Paksi FC

12 Ağustos 2020 yılında Haladás

29 Eylül 2020 yılında Paksi FC

30 Eylül 2020 yılında Csikszereda

30 Haziran 2022 yılında Paksi FC

1 Temmuz 2022 yılında Csikszereda

David Kelemen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Kelemen şuan AFK Csikszereda Miercurea Ciuc takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

David Kelemen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Macaristan U21 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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